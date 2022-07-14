Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» отреагировал на поражение команды «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Расстроен, что неудачно начали сезон, проиграв в Суперкубке «Зениту». Думаю, что это может быть толчком для нас — разозлиться, оскалиться. Это поражение не надломило «Спартак». Нет ощущения, что «Зенит» — непобедимая команда. Мы уже разобрали эту игру. Сейчас очень важно психологически и ментально быть готовым к началу предстоящего сезона. Это самое главное», — сказал Литвинов «СЭ».

Ранее, 9 июля, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.