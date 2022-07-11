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Сегодня, 14:34

Перед матчем за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» вынесли самый большой флаг России в клубном футболе

Алексей Еремин
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Перед матчем за Суперкубок «Зенит «- «Спартак» на «Газпром Арену» вынесли самый большой флаг России в клубном футболе, сообщает пресс-служба РФС.

Площадь триколора составила 2 400 квадратных метров, а держали его 500 человек. Также на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» был установлен рекорд по посещаемости турнира (55 608 зрителей).

«Зенита» в матче за Суперкубок России обыграл «Спартак» (0:4). Питерский клуб выиграл трофей в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. «Зенит» повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

Источник: https://t.me/rfsruofficial
Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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