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«Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере

Ещенко высказался о прошедшем сезоне, уходе Бакаева в «Зенит» и своих перспективах в медиалиге
Артем Калинин
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Олег Кошелев
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Андрей Ещенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Ребров, Ивелин Попов и Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-игроком и тренером красно-белых.

Андрей Ещенко, последние полгода работавший в тренерском штабе Паоло Ваноли, в начале июля перешел на работу в Академию имени Федора Черенкова на должность заместителя технического директора.

В интервью «СЭ» Ещенко рассказал о прошедшем сезоне, за время которого он побыл и игроком, и тренером «Спартака», объяснил уход Бакаева в «Зенит» и оценил свои перспективы в медиалиге.

«Ваноли сказал: «Ты нужен мне как помощник». Я ответил: «Тогда заканчиваю с футболом»

— Прошлым летом вы были футболистом, зимой стали тренером, а теперь перешли в академию.

— Когда мне предложили быть помощником Ваноли, я ответил: «Может, вы меня еще посмотрите?» Он говорит: «Нет, мне нужен помощник. В твоем лице мы видим человека, который будет передавать мои идеи команде». Я говорю: «Ну, раз видите, тогда давайте я закончу с футболом» И все. Прошло полгода, мы выиграли БЕТСИТИ Кубок России, решили, что мне нужно идти в академию. Детей я тренировать не буду, но в академии какое-то развитие, какую-то структуру, какие-то детали могу подсказать.

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— То есть это административная работа?

— Не скажу, что административная, — это больше обучение терминологии, процессу выстраивания структуры тренировочного процесса. Я поэтому и согласился, чтобы набраться еще больше опыта. Я полгода работал в тренерском штабе Ваноли, все это записывал, изучал, смотрел, как происходит процесс, поэтому стал дальше этим заниматься — продолжать учиться, чтобы в дальнейшем уже быть помощником или даже главным [тренером].

— Игрока в себе окончательно убили?

— Нет. Значит, буду играющим тренером. Буду поступать на [лицензию] PRO: в ноябре сдавать документы, а со следующего года уже пойдут занятия.

— Детский футбол — специфическая штука. Какое у вас представление о нем?

— У меня был опыт. Когда мне было лет 17, я учился в техникуме: помимо того, что играл, еще и детей тренировал. Но меня хватило на два месяца, после этого все желание отбилось.

— Почему?

— Потому что это дети, их там человек 20: одному объясняешь — третий убегает, четвертый-пятый дерутся, кто-то еще где-то. Одному, как мне кажется, там тяжело справиться. Надо минимум два человека.

— Как решился вопрос с уходом из тренерского штаба «Спартака»? Каттани спросили на пресс-конференции, остается ли Ещенко, и он между делом сказал, что нет.

— Там же не сразу все решилось. Когда только возникла эта идея, я посоветовался с близкими, сам поразмышлял. Детей тренировать не хотел, я это уже говорил. Там совсем разная специфика, совсем разные упражнения, совсем разное видение тренерской деятельности в детском футболе. Поэтому я сказал, что не буду сразу же принимать решение. Они подумали, сказали: «Ты нам нужен, чтоб преемственность какая-то была, чтобы в академии молодые пацаны видели, что за ними следят, что с ними общаются бывшие футболисты «Спартака», тренируют их». Поэтому мне предложили, я говорю: «Хорошо». Финансы даже не обсуждали. Меня «Спартак» шесть лет кормил, и я сказал: «Сколько скажете, столько и будет [зарплата]». И все, договорились.

«Догадывался, что Ваноли уйдет. Но предателем его не считаю»

— Чуть больше чем за календарный год у «Спартака» было четыре разных тренера: Тедеско, Витория, Ваноли, а сейчас Абаскаль. Это нормально?

— У игроков какая задача? Тренироваться. А кто там приходит и уходит — это решает клуб. По каким критериям — тоже решает клуб. Понятно, что причины у каждого свои. Футболисты на контрактах, они должны при любом тренере выкладываться, исполнять свои обязанности, поэтому если будут хоть каждый месяц [тренеров] менять — значит, такая жизнь.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А можно ли вообще рассчитывать при этом на что-то серьезное, на какое-то развитие?

— Насколько я читал, тренеру нужно три года, чтобы создать команду. По крайней мере, мне так говорил и Ваноли, и у Кройфа я читал что-то такое тоже. Но Тедеско побыл год — второе место, Ваноли побыл полгода — выиграл БЕТСИТИ Кубок России, Руй Витория побыл — должны были играть в 1/8 финала Лиги Европы.

— Соболев говорил, что ее должны были выигрывать!

— Мы и так не проигравшие, поэтому можно дискутировать здесь сколько хочешь. Получилось в итоге так, как получилось.

— Так что в итоге: три года нужно или полтора?

— Я имею в виду большие клубы в Европе, а сейчас... С Каррерой у нас была топовая команда, с Тедеско дисциплина, определенная структура была — мы играли только в одну схему, где было три варианта: можно было выбить, подержать или атаковать. Он не распылялся. С Руем, считаю, выигрывали футболисты. Но понятно, что заслуга его есть. Но в основном это игроки сделали, выдержали, Селихов много сделал.

— Вы про Лигу Европы?

— Да, поэтому я считаю, что большая часть заслуги зависела здесь от футболистов. У Ваноли за те полгода, пока я находился в штабе, были интересные тренировки, коллектив, поэтому результат тоже очевиден.

— Каким запомнился Ваноли? На сборах ребята говорили, что он обращает внимание на детали.

— Да, он обращает внимание на детали. У него эмоциональный, интересный тренировочный процесс. Его видение плюс-минус такое же, как и у меня. Вот я со стороны на него смотрю и понимаю, что да, так и надо. Поэтому мне было легко. Требовательный он, но я думаю, что это качество должно быть у всех. Уважение, работа, дисциплина.

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— Останься он на второй сезон, смог бы он повторить или превзойти успех Тедеско, который свой первый сезон тоже закончил неудачно, а второй — на втором месте?

— Если бы да кабы, никто не знает, что там было бы. Но так, как он работал, я думаю, было бы что-то наподобие [Тедеско].

— Как узнали, что он покидает команду?

— Когда я узнал, что мою роль в клубе видят иначе, я ему написал. Через какое-то время он мне ответил — уже после того, как объявили, что он уходит. Но я догадывался об этом. После того как официально все объявили, он мне сказал: «Жаль, что так получилось. Если бы я остался в команде, ты бы был у меня в штабе».

— Догадывались, что он уходит? С какого момента?

— Ну, не конкретно он. Там другие были помощники... Один рассказывал, что ситуация тяжелая: «У нас по трое, по четверо детей. К ним я по два дня лечу». Допустим, было пять дней выходных, из них два дня только лететь в Италию. Понятно, что это тяжело — находиться еще полгода здесь. И перевезти их сюда невозможно, потому что там то учеба, то работа, то еще что-то. Они решили выбрать семью, поэтому так.

— Есть мнение, что Ваноли подставил и клуб, и команду: клубу пришлось экстренно искать замену, а команду — потому что было единение вокруг тренера.

— Мы же не знаем всех деталей и мелочей.

— Не считаете его уход предательством или некрасивым поступком в такой ситуации?

— Он на сто процентов выложился, отдался. Кубок выиграли. Почему болельщики должны называть его предателем?

Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Ещенко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ну, тот же Тедеско за полгода до ухода объявил об этом, и клуб смог найти замену. Ваноли ушел за один день.

— Значит, у него были серьезные факторы принятия решения. Тедеско нам тоже говорил до «Зенита», что он останется. А после «Зенита» сказал: «Полгода, и я уеду». Тоже что-то повлияло на такое быстрое решение.

— Возвращаясь к финалу Кубка — насколько велика тренерская заслуга в победе «Спартака»?

- Конечно, это их работа. Штаб тщательно и досконально смотрел «Динамо». Вплоть до того, что смотрели, по-моему, «Динамо» — «Балтика». Я задаю вопрос: «А мы будем как Калининград играть? Мы же не «Балтика». Ну, по факту они смотрели, как «Динамо» играет с разными соперниками.

Состав тренеры поставили. И забил Соболь, который последние несколько туров выходил на замену и был злой, что не играл. Но его тоже успокаивали, говорили, что ты выйдешь, забьешь, и все. Вышел, забил и получил сейчас звание лучшего игрока команды. Вот тебе и футбол.

— Если сравнивать за прошедший сезон Виторию и Ваноли, чей подход показался более профессиональным?

- Да они оба профессионалы. Как сказать, что этот профессионал, а этот непрофессионал?

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— Чей подход ближе, больше нравится?

- Мне больше нравится подход Ваноли. Хотя мы играли летом выставочный турнир с Руем вообще без шансов для соперников, возили всех, а потом бац — и не могли выиграть.

— Ну, там всем по четыре забивали. Причем играли здорово.

- А потом скрутились в первом туре. Что мешало так же играть и забивать?

— И что же мешало? Есть объяснение?

- Ну, я сейчас конкретно не помню. Помню, что мы проиграли, хотя не должны были. Я всем говорил: если мы будем так играть, как на турнире этом, то всем хана будет.

— Но там же все игры в чемпионате были как игра с «Рубином» в первом туре: не забивали свое, а потом проигрывали.

- Поначалу да, а потом все стихало, пропускали и вообще паниковали.

— Психологический фактор?

- Да я не думаю, что психологический. Надо было, значит, план Б какой-то придумывать. Вон когда меня Тедеско выпускал с «конями» при счете 1:0, я спокойно и финтил, и тянул время. План Б!

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— Уже общались с Артемом Ребровым после перехода в академию?

- Пока нет, но я сказал, что футболистов из академии ему не отдам. Мы тут их готовим, готовим. Нам тоже результаты нужны. Пускай из молодежки забирают, а отсюда не будем отдавать. Там же ступени: они взяли из молодежки, а молодежка отсюда берет, потому что не хватает.

Артем Ребров, Ивелин Попов и Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Ребров, Ивелин Попов и Андрей Ещенко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В последнее время из «Спартака» ушли многие легионеры.

- Думаю, выгода какая-то есть для футболистов, раз у них появился вариант в Европе играть на нормальных условиях, а тут взять и расторгнуть контракт. Этим они и воспользовались.

— Вы с кем-то общались? С тем же Ларссоном.

- Ларссон ушел изначально из-за того, что ему надо было поехать на чемпионат мира. Не знаю, вышли они или не вышли?

— Нет. Весной у него была именно такая мотивация?

- Да. Тил уехал, потому что тоже хотел играть. Потому что при Тедеско была не его схема, он мало выходил на поле. Сейчас играл в финале Лиги конференций, в сборной играет. Понсе ушел — и тоже забивает, Айртон играет тоже, начал забивать.

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— Вопрос конкретно по Айртону и Ларссону, которые ушли еще весной. Ларссон уже расторг контракт, и Айртон, видимо, уже тоже не вернется.

- Ну, Айртона я спрашивал. Он говорит: «Я не знаю еще». Поэтому вот его слова и передаю.

— То есть политическая ситуация не влияла? У них было желание где-то там получить больше практики?

- Может, если только у Ларссона. Крал тоже сказал, что не будет возвращаться, но, допустим, латиносы — как Понсе и Айртон, — думаю, конечно, дома всегда больше хотят играть. А тут вариант был только «Спартак-2».

— Клуб, провожая Ларссона, назвал его «агент-007». Видели?

- Читал, но не видел.

— Как к такому относитесь?

- Надо знать диалог: как они расторгли контракт, как они общались, с какой интонацией, как преподнесли. После этого только можно судить.

— Ларссон два года назад был лучшим с 15 голами, а в прошлом сезоне у него 0.

- Потому что при одном тренере играл, при другом не играет или мало играет. И у него амбиции: захотел больше игровой практики. Это нормально, футбольное явление. Приходят одни тренеры — уходят одни игроки. Приходит другой тренер — уходят другие игроки. Тут все циклично, все меняется. Поэтому, если тренер начинает создавать команду, на это и надо, может быть, три года...

— Вы всегда хорошо общались с легионерами. С кем из иностранцев в последнее время лучше всего коммуницировали в «Спартаке»?

- Да в принципе со всеми. В последнее время хорошо с Витей (Виктор Мозес. — Прим. «СЭ») общались. Он уже такой — ожил. Раньше был темной лошадкой, застенчивым. Ну, не застенчивым, просто видно, что отделялся от коллектива. Но последние полгода нормально общались. Как раз английский практиковал с ним. Ну, чуть-чуть спрашивал его: как дела? В соцсетях лайки ставим, пишем. С Адриано, с Федей (Фернандо. — Прим. «СЭ») общаемся тоже до сих пор. Он говорит: «Приезжай ко мне в Бразилию». Я отвечаю: «Пока долетишь, сколько времени пройдет».

Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джордан Ларссон.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Федор Кудряшов играет с Адриано и Фернандо в «Антальяспоре» и рассказывал, что они до сих пор могли бы приносить пользу «Спартаку». Согласны?

- Возможно, если бы сохранили чемпионский состав, то играли бы еще два-три года. И каждый год были бы медали — это железобетонно! Может, не всегда золотые, но были бы.

— Кто виноват?

- Кто виноват, что их нет? Были предложения — продали. Наверное, так. От хороших предложений клубу зачем отказываться? Вон, Квинси Промеса купила же «Севилья» — хорошие деньги получили за него.

— Ситуация с Промесом была чуть другая. Там «Спартаку» нужно было вписаться в финансовый фейр-плей...

- Я не знаю, не следил. Всех по возможности продали. Федю в Китай, по-моему, продали за хорошие бабки. Почему нет?

— «Спартак» с тех пор стал сильнее или слабее?

- Та команда была возрастная, опытная. Сравнивать с тем, что сейчас в «Спартаке», где средний возраст — 22-23 года... Такие команды не будут выигрывать. Посмотрите на «Сочи». Там средний возраст — лет 30, наверное. Поэтому они и заняли второе место. За счет опыта, за счет класса и умения. А молодым только предстоит это сделать. Сейчас наберутся опыта, окрепнут, и потом будет результат. У «Зенита» тоже банда была, а сейчас они омолаживаются. Правильно?

— С нынешним составом у «Спартака» есть перспективы?

- Конечно... Но при Ваноли начали играть молодые ребята. Не знаю, будет их ставить новый тренер или нет. Но тяжело им придется — даже тем, кто уже играл. Потому что [произойдут] тактические перестроения, а в подсознании еще те установки остаются... Такая каша может в голове быть! Когда много информации сразу, для молодых это не очень хорошо.

— При Тедеско тактика всегда была одна и та же. А у Карреры часто варьировалась в зависимости от соперника...

- У каждого тренера свое видение. И у каждого разные футболисты. К примеру, Соболев, наверное, не играл бы в основе, будь в команде Зе Луиш и Адриано. Факт? Умяров, наверное, не играл бы, будь в команде Фернандо. Факт? Ну и так по каждому амплуа можно пройтись. У Карреры были качественные футболисты, которые могли вовремя перестроиться. Плюс подсказ. Мы играли не от соперника — от себя действовали.

Тедеско выбрал другую схему. Наверное, понимал, что нет таких цепких и быстрых защитников. Но есть форвард, которому длинную передачу дашь — он примет, скинет, и можно на контрах выбегать. Плюс Зоба там бегает все время.

Наверное, исходя из этого тренер и строит игру, придя в команду и проанализировав сильные и слабые стороны.

— Если гипотетически представить, что все легионеры покинули «Спартак», на что команда сможет претендовать в РПЛ?

- Ну а что, состав хороший. Я думаю, на место в тройке-пятерке точно. У нас на каждой позиции все есть.

— Кого за шесть лет в «Спартаке» вы назвали бы лучшим легионером?

- Многие мне нравились. И Таски как играл, Федя, Зе, конечно. Промес... Когда мы с Квинси выходили на одном фланге, говорил ему: «Стой там, я тебе дам пас — беги и забивай». В принципе, так и получалось. Джано, Поп... Все иностранцы хорошие были. Джано мы называли Часик: он 60 минут бегал, а потом его меняли. Ну а чего? Зачем ему 90 минут бегать? Минут 60 отбегал, две отдал, два забил — можешь уходить.

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— Джано недавно закончил.

- Да, видел. Ну, травмы...

— При вас он больше мучился или все же получал удовольствие от игры?

- Поначалу он был в порядке. Это потом уже травмы посыпались. А сперва все хорошо было. Ну, «мазаный» он, чего тут. По паспорту 28, а по факту, наверное, все 33 ему было, ха-ха! Ну это я шучу, конечно, а то он потом напишет: «Ай, биджо, гамарджоба».

«Техника у Бакаева есть. Но важно не быть индивидуалистом»

— Как восприняли уход Бакаева в «Зенит»?

- Ну, а какой другой клуб будет платить [такую зарплату]?

— После финала Кубка Бакаев пообещал всех удивить своим трансфером.

- Ну, вот и удивил — «Зенит». Не знаю, чего он там говорил.

— Вы с ним общались на эту тему?

- После Кубка поговорили. Сказал ему: «Давай, удачи, без травм». Пожал руку.

— Насколько это большая потеря для «Спартака» и топ-приобретение для «Зенита»?

- Трудно сказать, как он там себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое.

Я помню еще, когда его только подтягивали к основе из дубля, говорил ему: «Бей по 50-60 раз на тренировке. А в игре как увидишь линию штрафной — убирай себе под левую и бей в дальний. Вот когда так сделаешь, в игре уже автоматом все произойдет». Ушел в Тулу — там начал забивать. И пошло-поехало.

Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол — командная игра.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Зелимхан Бакаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Бакаеву этого не хватало?

- Вот посмотрим, как сейчас в «Зените» будет себя вести.

— Слышал, что на тренировках он вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?

- Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадичем (Артем Ребров. — Прим. «СЭ»). Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».

Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет, и он соберется.

— Как часто случались такие разговоры?

- Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил — идите поговорите.

— Не по документам, но по сути переход из «Спартака» в «Зенит» — это предательство?

- Да почему предательство? Не надо тут искать подводных камней. Человек захотел пойти туда, где ему хорошо платят. Почему нет?

— Летом «Зенит» бесплатно заполучил Бакаева и за небольшие деньги подписал Кассьерру. С ним вообще реально конкурировать?

- В плане финансов, наверное, нет. Естественно, они дадут лучшие условия, чем любая другая команда. Факт и в том, что у них один тренерский штаб на протяжении долгих лет. Ну, и они не берут по 5-6 игроков. Приобретают точечно.

Этому, конечно, есть противодействие. Нужно, чтобы была команда единомышленников, команда с характером. И от тренерского штаба многое зависит. Но почему нет?

— Впереди у «Спартака» матч за Суперкубок. Как вам решение играть в Питере?

- Этот вопрос надо задавать РФС. Они же знали за три тура до конца, что «Зенит» выиграл чемпионат. И априори надо было убирать Питер из претендентов на Суперкубок, чтобы не давать поводов для разговоров. Ну а когда победитель Кубка определился, не думаю, что сложно было найти стадион, чтобы провести матч. Назначать город-хозяина до начала сезона — тоже бред. Зачем?

— Играть в Питере — неправильно?

- По мне, неправильно. Но играть надо.

— Чего ждете от матча?

- Победы «Спартака». Надеюсь.

— А это вообще возможно? Тренер только начал работу с командой, некоторые легионеры еще не вернулись в Россию...

- Посмотрим. Может, будет тактика 9-0-1. Тем и интересен будет этот матч.

— «Спартак» и «Зенит» в лице Заремы Салиховой и Александра Медведева перед Суперкубком жестко оппонировали друг другу в СМИ. Следили за этим?

- Я почитал поначалу, что «Спартак» не будет играть. А потом не стал уже. Но в любом случае, думаю, все равно бы сыграли. Просто подогрев такой, создание ажиотажа.

Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Ещенко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— То есть ролики SMM «Спартака» — просто шутка?

- Ну это, наверное, относилось к РФС — кто там сочиняет все эти календари, кто придумывает, где играть.

— Какие у вас отношения с Медведевым, учитывая майку, надетую после поражения в полуфинале Кубка в 2020 году? Кстати, штраф от КДК выплатили?

- Нет, за меня клуб оплатил. Отношения нормальные. На домашнем матче последнем подошел к нему, поздоровался, руку пожал. Все нормально.

«Надо у Лещука спросить: когда ты будешь вести 1:0, никто не будет тянуть время? Или тебе тоже руку потом не подавать?»

— Перед пенальти в финале Кубка Умяров выводил из себя Фомина — в «Динамо» до сих пор обижаются.

- Да, он рассказывал. Тут можно сказать, что хитрости всегда помогают. Любые. Наверное, Фомин не очень стрессоустойчивый, раз мандраж сыграл.

— Лещук говорит, что Умярову руку не пожмет...

- Тогда надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость — ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Все это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то, принадлежащее им, забрали.

Андрей Ещенко. «У нас подписывают всех молодых подряд. Нужен потолок зарплат!» Жесткая реакция Ещенко на провал сборной России

— Что круче: ваша фирменная затяжка времени или психологическая атака Умярова?

- Да я не видел, что там у него было. Потом уже только [появились] какие-то нарезки. Это то же самое, если вратарь подойдет к тебе перед пенальти и начнет: «Бла-бла-бла. Ты кривоногий, кривожопый». Никто же по этому поводу ничего не говорит. Кто-то подходит и точку 11-метрового удара расковыривает специально. Кто-то при штрафном на метр вперед мяч кидает. Кто в футболе давно, тот понимает, что это нормальные вещи.

— Вам как футболисту странно, что игроки «Динамо» уделяют этому столько внимания?

- Ну, во-первых, Лещук — вратарь. Он не полевой игрок. Они априори чуть такие — странные. Понятно, что меня бы злило, если бы тянули время, к примеру. Но это футбол — это эмоции. И я понимаю, что в подобной ситуации сам поступил бы так же.

— Сколько раз за этот месяц вы послушали МакSим?

— В финале и недели полторы еще потом, наверное. Уже приелось.

— Крутое чувство, когда весь стадион поет?

— Конечно, такие эмоции: и гордость, и радость. Можно так сказать, что все вместе, как одна семья, all together.

— Кто из легионеров лучше всех знает слова? Мозес, судя по видео, точно не знает.

— Да Вите куда там по-русски? Жиго и Квинси максимум. Остальные, думаю, вряд ли. Крис чуть-чуть, так, может сказать: «Привет».

— Когда вы перешли на работу в тренерский штаб, то сказали: в конце сезона подумаете с Ребровым о прощальном матче.

— Может, он и будет позже, но у него там свои дела и головоломки, у меня — свои. Поэтому особо об этом не думаешь... Но когда мы были вместе, я предложил ему: «Давай сыграем — бывшие футболисты «Спартака»... Сделаем бесплатный вход, какое-то шоу, подарки раздадим для детей, мячики надувные». Он ответил: «Да-да». Ну и все. С теми же ветеранами «Спартака», кто связан с клубом, на мой взгляд, можно организовать.

— Пока все упирается в занятость Реброва?

— Сейчас уже и в мою.

«Потерял 3-4 миллиона рублей. Больше никому в долг не даю»

— Расскажите про медиафутбол: как туда попали, сколько это заняло времени и главное — зачем?

— Меня друг пригласил поиграть. Я говорю: «Давай, конечно, не вопрос». Тем более после окончания карьеры надо было поддерживать себя в форме. Я так в зале занимался, иногда тренировался с футболистами. А в субботу и воскресенье играл за любителей. И вот они меня пригласили. Для меня — не вопрос. Начали играть и выигрывать, и все.

— У медиалиги бешеные рейтинги — понимаете, за счет чего она настолько популярна?

— Это шоу. В Америке, когда НХЛ или НБА устраивают шоу, все, кто находится рядом, становятся его частью. Там играют диджеи, устраиваются челленджи... А в медиалиге еще и команды дают эмоции. Матчи снимают квадрокоптеры, есть ВАР, работают профессиональные судьи. Матчи смотрят онлайн, потом многие досматривают, на трибунах очень много народу. Вторая лига, наверное, будет завидовать.

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— За таким футболом будущее?

- Не будущее, но на данный момент они делают шоу. После игр они собираются, устраивают обсуждение с ведущим — команда на команду. Задают вопросы — иногда подлые, иногда со стебом. Кто как воспринимает. Потом это начинают подхватывать и раскручивают. До драк, конечно, не доходит. Это просто так — показуха. Все понимают, что это шоу, что все приехали играть.

— Помимо медиалиги, вы после карьеры занимаетесь собственным магазином одежды. Как он работает сейчас?

- Да ничего, дело идет. Но я все вещи отдал в другой магазин. У них пять точек в Москве, 25 лет на рынке. Завозить тяжело, а у меня все уже в Москве было. Я им и отдал на реализацию.

— Собственного шоурума сейчас нет?

- Нет. И слава богу. Хоть спишь спокойно.

— Вы открыли магазин в неудачное время — перед самой пандемией.

- Почему? Наоборот, нормальное время! Я ничего не потерял. Сделал ремонт. Мне потом за него все деньги отдали. И государство, и у кого я снимал [помещение] на Патриарших.

— Серьезная проблема — как зарабатывать после футбола, куда вложить средства. У вас есть другие идеи, кроме тех, что попробовали?

- В основном все держат средства в банке. Либо покупают недвижимость. Может, вкладываются в нежилые помещения. Банально, но это всегда будет актуально. Если чем-то заниматься, то нужно полностью изучать все. Потому что обманут — и даже не посмотрят, кто ты.

— Практически у всех заметных футболистов есть история, как они потеряли много денег.

- Я думаю, у всех футболистов есть. И не только у нас. Ты доверяешь другу какую-то сумму денег. А он: «Потом, потом».

— У вас было что-то подобное?

- Конечно. Я же говорю — у всех футболистов. Кто-то занимает большие и маленькие суммы. Это есть.

— Вы много потеряли?

- Может, миллиона три-четыре рублей. Потерял и потерял. Не зацикливаться же на этом.

— В разгар карьеры, наверное, не так заметно?

- В любом случае, деньги есть деньги. Просто, какая бы сумма ни была, нельзя на этом зацикливаться. Становишься опытным и никому уже в долг не даешь. Вот и все.

— Кем вы себя видите через год?

- Тренером. Но не в детско-юношеской школе. Нужно набраться опыта, подучиться. Потом смотреть. За меня поручились руководители «Спартака», я сказал: «Не вопрос, давайте побуду». Я никому не звонил с вопросами: нужен ли помощник тренера? Посоветовался и принял такое решение. Считаю, оно правильное.

Андрей Ещенко
Зелимхан Бакаев
Федор Черенков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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