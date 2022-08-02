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Чернов рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Абаскале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как изменилась игра команды при новом главном тренере Гильермо Абаскале. В прошлом сезоне с красно-белыми работал Паоло Ваноли.

— Прежде всего, мы поменяли схему, — цитируют «Известия» Чернова. — При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

— Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

— Для защитника в целом всегда все предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль — остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь. С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.

Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1). После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.

Источник: https://iz.ru/1373259/aleksei-fomin/kogda-igraesh-ne-na-nol-ostaeshsia-soboi-nedovolen-dazhe-esli-pobedil
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

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 4
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Оренбург

 2
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И К Ж
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