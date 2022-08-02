Чернов рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Абаскале

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как изменилась игра команды при новом главном тренере Гильермо Абаскале. В прошлом сезоне с красно-белыми работал Паоло Ваноли.

— Прежде всего, мы поменяли схему, — цитируют «Известия» Чернова. — При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

— Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

— Для защитника в целом всегда все предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль — остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь. С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.

Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1). После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.