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Семин: «Зенит» побеждает не потому, что у него больше всех денег, а потому, что там лучше работают"

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Зенит» с победой в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

— Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?

— Послушай, ну, во-первых, команды, которые у нас есть, это ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар», они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков. Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

— Кто работает, тот и ест.

— Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают... Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион, — цитирует Семина «КП».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/yurij-semin-zenit-pobezhdaet-ne-potomu-chto-u-nego-bolshe-vseh-deneg-a-potomu-chto-tam-luchshe-rabotayut/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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