Семин: «Зенит» побеждает не потому, что у него больше всех денег, а потому, что там лучше работают"
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Зенит» с победой в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).
— Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?
— Послушай, ну, во-первых, команды, которые у нас есть, это ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар», они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков. Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.
— Кто работает, тот и ест.
— Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают... Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион, — цитирует Семина «КП».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -