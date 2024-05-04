«Оренбург» одержал победу над «Крыльями Советов» и прервал серию из четырех поражений

«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:1.

На 24-й минуте игры гол с пенальти забил защитник команды хозяев Матиас Перес. На 53-й минуте Амар Рахманович сравнял счет. Через 14 минут Дмитрий Воробьев забил второй мяч оренбуржцев.

«Крылья Советов» с 40 очками располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 29 баллов и поднялся на 11-ю строчку. Команда Давида Деограсии прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.

В следующем туре оренбургская команда сыграет против «Локомотива», а клуб из Самары встретится с «Ахматом».