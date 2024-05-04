Сборная «России 25» разгромила Белоруссию и выиграла Qazaqstan Hockey Open

Сборная «России 25» с крупным счетом обыграла Белоруссию в матче Большого тура — 6:0.

Игра проходила в Астане.

Дубль за сборную России оформил Виталий Абрамов. По одной шайбе забросили Артур Тянулин, Артемий Князин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

В следующем матче Большого тура сборная «России 25» снова встретится с белорусами. Игра пройдет в Омске 6 мая.

Кроме того, матч завершал программу турнира Qazaqstan Hockey Open. Благодаря победе над Белоруссией сборная «России-25» стала победителем турнира.

Товарищеский матч. Большой тур сборной 2024

Россия 25 — Белоруссия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Тянулин — 1 (бол., Грудинин, Джиошвили), 17:02 — 1:0. Князев — 1 (мен., Соркин), 21:13 — 2:0. Зыков — 1, 23:05 — 3:0. Грицюк — 1 (бол., Зыков, Глотов), 41:54 — 4:0. Абрамов — 1 (Коромыслов, Бардаков), 45:17 — 5:0. Абрамов — 2, 47:10 — 6:0.

Вратари: Плешков — Большаков.

Штраф: 10 — 14.

Судьи: Морев, Суслов.

4 мая. Астана. Барыс-Арена.