Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об идее провести прощальный матч вместе с Артемом Ребровым.
— Может, он и будет позже, но у него там свои дела и головоломки, у меня — свои. Поэтому особо об этом не думаешь... Но, когда мы были вместе, я предложил ему: «Давай сыграем — бывшие футболисты «Спартака»... Сделаем бесплатный вход, какое-то шоу, подарки раздадим для детей, мячики надувные». Он ответил: «Да-да». Ну и все. С теми же ветеранами «Спартака», кто связан с клубом, на мой взгляд, можно организовать, — сказал Ещенко.
Ещенко и Ребров по окончании первой части сезона-2021/22 завершили футбольную карьеру. Ещенко вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли, а Ребров стал координатором первой команды. Летом Ещенко перешел на работу в Академию имени Федора Черенкова.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -