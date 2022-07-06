Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об идее провести прощальный матч вместе с Артемом Ребровым.

— Может, он и будет позже, но у него там свои дела и головоломки, у меня — свои. Поэтому особо об этом не думаешь... Но, когда мы были вместе, я предложил ему: «Давай сыграем — бывшие футболисты «Спартака»... Сделаем бесплатный вход, какое-то шоу, подарки раздадим для детей, мячики надувные». Он ответил: «Да-да». Ну и все. С теми же ветеранами «Спартака», кто связан с клубом, на мой взгляд, можно организовать, — сказал Ещенко.

Ещенко и Ребров по окончании первой части сезона-2021/22 завершили футбольную карьеру. Ещенко вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли, а Ребров стал координатором первой команды. Летом Ещенко перешел на работу в Академию имени Федора Черенкова.