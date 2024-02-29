Ноздрин: «У меня сложилось железное мнение, что ни при каком результате Абаскаль не останется в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Отдайте «Спартак» в надежные руки. Юран? Я его хорошо знаю и уважаю. У него есть стержень и характер. Как у Валеры Карпина. Карпин мог бы стать хорошей заменой Абаскалю? Элементарно! Он прошел хорошую школу, есть отличный характер. Кто-то витает в облаках, что в «Спартак» может вернуться Черчесов. Пока Стас немного не зазвездился и не забронзовел, у него было все нормально. До этого он был рядовым прекрасным тренером. При каком результате Абаскаль может остаться в «Спартаке»? У меня сложилось железное мнение, что ни при каком результате Абаскаль не останется», — цитирует «РБ Спорт» Ноздрина.

Действующий контракт 34-летнего испанца рассчитан до лета 2025 года. После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в РПЛ.