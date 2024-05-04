Глушков: «Калешин, мне кажется, смотрит футбол не 24, а 25 на 7»

Полузащитник «Акрона» Никита Глушков поделился мнением о работе под руководством главного тренера Евгения Калешина в «Балтике».

Футболист выступал за калининградский клуб с 2019 по 2020 год.

«На то время он уже внедрял то же, что Гвардиола в «Манчестер Сити», когда крайний защитник заходит в центр и играет как опорник. Потом через полгода он уже кричал, что скоро весь футбол придет к тому, что все будут играть персонально, один в один по всему полю, как это было раньше. И мы должны прийти к этому первыми и быть готовыми. Он постоянно смотрел Латинскую Америку, там тренеры прогрессивные, все время какие-то новые штуки изобретают, он оттуда много брал. Калешин, мне кажется, смотрит футбол не 24, а 25 на 7», — приводит Metaratings.ru слова Глушкова.

Глушков стал игроком «Акрона» в январе 2024 года. Его соглашение с тольяттинской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.