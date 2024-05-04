«Оренбург» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет

«Крылья Советов» сравняли счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

На 53-й минуте гол забил полузащитник самарской команды Амар Рахманович с передачи Николая Рассказова. Счет в игре стал 1:1.

Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.