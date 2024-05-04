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Сегодня, 19:00

«Пари НН» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» 5 мая в матче РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Александр Селихов.
Александр Селихов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Пари НН» 5 мая в Нижнем Новгороде на одноименной арене примет «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в 18.50 мск для всех зрителей с подпиской начнется видеотрансляция встречи «Пари НН» — «Спартак» в прямом эфире. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 42 баллами. «Пари НН» идет на 11-м месте с 28 очками.

В последний раз команды встречались 22 октября 2023 года. Тогда «Спартак» на своем поле одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0 в 12-м туре РПЛ.

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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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