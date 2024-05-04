Осинькин — о поражении от «Оренбурга»: «Наверное, хозяевам было нужнее»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:2) в 27-м туре РПЛ.

«Очень легко мы пропускали сегодня голы. И пенальти такой — еле видимый. Наверное, хозяевам было нужнее. Мы бились до конца, устроили штурм в концовке, играли для себя. Для себя мы играли на сто процентов, но, к сожалению, не взяли очки», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» с 40 очками располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 29 баллов и поднялся на 11-ю строчку. Команда Давида Деограсии прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.