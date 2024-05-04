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Сегодня, 20:32

Осинькин — о поражении от «Оренбурга»: «Наверное, хозяевам было нужнее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:2) в 27-м туре РПЛ.

«Очень легко мы пропускали сегодня голы. И пенальти такой — еле видимый. Наверное, хозяевам было нужнее. Мы бились до конца, устроили штурм в концовке, играли для себя. Для себя мы играли на сто процентов, но, к сожалению, не взяли очки», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» с 40 очками располагаются на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 29 баллов и поднялся на 11-ю строчку. Команда Давида Деограсии прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.

Источник: https://t.me/fcorenburg/5121
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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5.05 16:30
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