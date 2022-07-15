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«Ваноли и Абаскаль — это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию». Мнение Бормана

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале.

— «Спартак» провел первый официальный матч под руководством Гильермо Абаскаля. Что бросилось в глаза?

— «Спартак» — никакой! «Зенит» порвал его как Тузик грелку. Удручает не только крупный счет, но и отношение спартаковцев к игре. Когда что-то не получается, надо включать морально-волевые. Сражаться на жилах, на зубах. Вот с этим у команды проблемы, причем давно. Посмотрим, конечно, что будет в чемпионате, но особых перспектив у «Спартака» я не вижу.

— Как вы отреагировали, когда узнали, что команду возглавит Абаскаль?

— Первая мысль: «Кто это? Откуда он взялся? Кого раньше тренировал?» «Спартак» не какой-то нищеброд. Солидный клуб с большими задачами. Почему же главным тренером назначают непонятно кого? Кто подгоняет таких специалистов, как Ваноли и Абаскаль? Это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию. А мы потом расхлебываем.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Лука Каттани. Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»

ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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