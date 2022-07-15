«Ваноли и Абаскаль — это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале.
— «Спартак» провел первый официальный матч под руководством Гильермо Абаскаля. Что бросилось в глаза?
— «Спартак» — никакой! «Зенит» порвал его как Тузик грелку. Удручает не только крупный счет, но и отношение спартаковцев к игре. Когда что-то не получается, надо включать морально-волевые. Сражаться на жилах, на зубах. Вот с этим у команды проблемы, причем давно. Посмотрим, конечно, что будет в чемпионате, но особых перспектив у «Спартака» я не вижу.
— Как вы отреагировали, когда узнали, что команду возглавит Абаскаль?
— Первая мысль: «Кто это? Откуда он взялся? Кого раньше тренировал?» «Спартак» не какой-то нищеброд. Солидный клуб с большими задачами. Почему же главным тренером назначают непонятно кого? Кто подгоняет таких специалистов, как Ваноли и Абаскаль? Это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию. А мы потом расхлебываем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -