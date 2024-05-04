«Краснодар» проиграл «Ахмату» и не сумел обогнать «Зенит» в таблице РПЛ

«Краснодар» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 46-й минуте забил форвард грозненцев Мохамед Конате.

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

«Ахмат» (32) идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.