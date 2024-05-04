«Оренбург» — «Крылья Советов»: хозяева снова повели в счете

«Оренбург» вышел вперед в счете в матче 27-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

На 67-й минуте голом отметился нападающий оренбургской команды Дмитрий Воробьев. Для 26-летнего футболиста этот забитый мяч стал 7-м в текущем розыгрыше РПЛ.

Счет в игре стал 2:1 в пользу команды Давида Деограсии.