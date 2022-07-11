Джикия поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после поражения в матче за Суперкубок

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил болельщиков за поддержку после разгромного поражения команды в матче за Суперкубок от «Зенита» (0:4).

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись... Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» - написал Джикия в социальных сетях.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2021/2022. «Спартак» выиграл Кубок страны, победив в финале «Динамо» (2:1).