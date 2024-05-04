Орещук: «Не могу сказать, что «Сочи» — претендент на вылет из РПЛ. Это будет неправильно»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

«Все команды, которые ведут борьбу за выживание, очки набирают. Я не могу сказать, что «Сочи» — претендент на вылет. Это будет неправильно. Они сейчас очень хороший футбол показывают при новом тренере. Только «Ахмату» проиграли, и то там какая-то история случилась со здоровьем игроков. Очков сочинцы немало набрали в весенней части сезона. Так получилось, что «просели» в первой половине чемпионата, а сейчас играют хорошо.

«Пари НН» — наоборот. Весной все проигрывает, а осенью играл здорово, претендовал на место в первой пятерке. Теперь у них новый тренер. Трудно понять, что они покажут. Борьба внизу, как и наверху таблицы, будет идти до последнего тура. Только в конце мая узнаем, кто вылетит, кто останется, кто будет играть переходные матчи. Это интересно для зрителей, но, конечно, большие нервы для участников этой борьбы», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

За четыре тура до финиша борьбу за сохранение прописки в РПЛ ведут семь клубов. На последнем месте с 20-ю очками идет «Сочи».