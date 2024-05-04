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Сегодня, 19:19

Орещук: «Не могу сказать, что «Сочи» — претендент на вылет из РПЛ. Это будет неправильно»

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

«Все команды, которые ведут борьбу за выживание, очки набирают. Я не могу сказать, что «Сочи» — претендент на вылет. Это будет неправильно. Они сейчас очень хороший футбол показывают при новом тренере. Только «Ахмату» проиграли, и то там какая-то история случилась со здоровьем игроков. Очков сочинцы немало набрали в весенней части сезона. Так получилось, что «просели» в первой половине чемпионата, а сейчас играют хорошо.

«Пари НН» — наоборот. Весной все проигрывает, а осенью играл здорово, претендовал на место в первой пятерке. Теперь у них новый тренер. Трудно понять, что они покажут. Борьба внизу, как и наверху таблицы, будет идти до последнего тура. Только в конце мая узнаем, кто вылетит, кто останется, кто будет играть переходные матчи. Это интересно для зрителей, но, конечно, большие нервы для участников этой борьбы», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

За четыре тура до финиша борьбу за сохранение прописки в РПЛ ведут семь клубов. На последнем месте с 20-ю очками идет «Сочи».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

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И К Ж
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ЦСКА

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