Бышовец: «В матче за Суперкубок объективно все было против Абаскаля»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о работе нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения красно-белых от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Нужно понимать, что Абаскаль приехал, когда уже началась подготовка к сезону, — приводит RT слова Бышовца. — Сейчас он знакомится с футболистами. Должен выстроить свое видение команды с учетом возможностей исполнителей. В матче за Суперкубок он попытался побороться с «Зенитом» на победу, команда активно действовала на поле и ограничивала соперника. Это выглядело хорошо. Так что какая-то перспектива и понимание есть. Но задача тренера в данном матче все-таки, наверное, другая. Он же наверняка проанализировал встречу «Зенита» с «Црвеной Звездой», увидел уровень и готовность соперника. Да, было принято несправедливое решение провести встречу в Санкт-Петербурге, и энергетический посыл на трибунах был в пользу сине-бело-голубых и вдохновлял футболистов. Однако выбранные Абаскалем средства говорили о том, что «Спартаку» для гола нужно значительно больше моментов, чем «Зениту», которому достаточно всего нескольких шансов. Но как их создавать? Для предложенной тактики нужно распределить силы игроков так, чтобы постоянно сохранять активность. Поэтому после 20 минут все встало на свои места. Старательностью талант заменить не удалось».

Он также заявил, что «Спартак» потерпел поражение не из-за того, что команда тактически играла неправильно.

«Команда выполняла установку тренера. Действовали активно. Понятно, что шла подготовка к сезону, уровень футболистов ниже, плюс отсутствие Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, того же Самуэля Жиго — опытных исполнителей, которые смотрелись бы конкурентнее тех, кто вышел на поле. Не хватило сил и в средней линии, и в обороне. Здесь объективно все было против Абаскаля», — добавил Бышовец.