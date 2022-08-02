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Сегодня, 00:10

Чернов считает, что пока рано задумываться о борьбе за чемпионство

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что пока рано давать оценки этому сезону. Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1).

— Думаю, какие-то оценки давать рано, — цитируют «Известия» Чернова. — Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чем-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

— На что можете рассчитывать с учетом такого старта? Верите, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за самые высокие места, что сможет навязать борьбу «Зениту» вверху таблицы?

— Повторюсь, пока еще рано об этом говорить. У «Зенита», вот например, «Химки» очки отбирали. Это говорит о том, что на каждую игру надо настраиваться по-разному. Изучать соперника, играть на его слабых сторонах, не позволять ему доминировать.

После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.

Источник: https://iz.ru/1373259/aleksei-fomin/kogda-igraesh-ne-na-nol-ostaeshsia-soboi-nedovolen-dazhe-esli-pobedil
Никита Чернов
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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П
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Батраз Гурциев

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Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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