Чернов считает, что пока рано задумываться о борьбе за чемпионство

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что пока рано давать оценки этому сезону. Красно-белые на старте чемпионата России обыграли «Краснодар» (4:1) и «Оренбург» (4:1), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1).

— Думаю, какие-то оценки давать рано, — цитируют «Известия» Чернова. — Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чем-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

— На что можете рассчитывать с учетом такого старта? Верите, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за самые высокие места, что сможет навязать борьбу «Зениту» вверху таблицы?

— Повторюсь, пока еще рано об этом говорить. У «Зенита», вот например, «Химки» очки отбирали. Это говорит о том, что на каждую игру надо настраиваться по-разному. Изучать соперника, играть на его слабых сторонах, не позволять ему доминировать.

После трех туров «Спартак» с 7 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА.