«Оренбург» — «Крылья Советов»: видео голов
«Оренбург» принимает «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России.
В первом тайме счет с пенальти открыл защитник хозяев Матиас Перес.
После перерыва полузащитник гостей Амар Рахманович сравнял счет ударом с линии штрафной.
Форвард Дмитрий Воробьев вывел «Оренбург» вперед, замкнув навес с левого фланга.
24-я минута. Перес — с пенальти — 1:0
53-я минута. Рахманович — 1:1
67-я минута. Воробьев — 2:1
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|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
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Локомотив – Ростов
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Джон Кордоба
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Локомотив
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