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Сегодня, 07:01

Бояринцев: «Не уверен, что Абаскаля надо увольнять из «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев перед матчем 11-го тура чемпионата России с ЦСКА оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты «Спартака». Два матча с общим счетом 0:7... Странно, когда говорят, что матч с «Динамо» ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет. Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы. Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет.

Я Абаскаля понимаю. Работаешь-работаешь, а про тебя говорят. Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на все воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — цитирует RT Бояринцева.

8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212768-boyarincev-spartak-otstavka-abaskal
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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