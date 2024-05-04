Тошич уверен, что тренер «Пари НН» Илич проявит себя в России

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич высказал мнение, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» серб Саша Илич полностью отдает себя работе, поэтому у него все получится в РПЛ. Тошич играл с Иличем в «Партизане» с 2017 по 2019 год.

«Мы с Сашей провели 2-2,5 года вместе, когда он заканчивал карьеру, последние его два сезона, — приводит ТАСС слова Тошича. — Я помню, что он был одним из величайших игроков за всю историю «Партизана», самая большая легенда, хороший футболист и человек. Я верю, что у него все получится как у тренера. Я помню его как футболиста, он был одним из самых умных игроков, с которым я играл. Так что сразу было понятно, что как тренер он тоже добьется хороших успехов, со всеми командами, которые он тренировал, практически получилось хорошо. Конечно, я сказал ему все самое хорошее про чемпионат России, что это хороший шанс проявить себя, показать весь свой опыт, что для него это только начало в России. Я знаю его характер, сколько он знает про футбол, сколько отдает себя, не сомневаюсь, что все получится.

4 мая «Пари НН» объявил о подписании контракта с Иличем, соглашение 46-летнего тренера с клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.