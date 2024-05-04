«Краснодар» — «Ахмат»: гости вышли вперед в начале второго тайма

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«Ахмат» открыл счет в матче против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

На 46-й минуте за грозненцев отличился Мохамед Конате.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».