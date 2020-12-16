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Быстров отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

22:55

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со столичным клубом. Специалист после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре Тинькофф-РПЛ объявил, что не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт по семейным обстоятельствам.

— Удивлен, что он так долго держался и не сделал этого раньше. Тедеско никак не усилил «Спартак». Где он там перспективный тренер, в Германии? Ну, пусть забирают, — сказал «СЭ» Быстров.
(Владимир Пушкарев)

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.

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