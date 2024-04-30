Валерий Овчинников: «У ЦСКА нет мотивации. Нет борьбы за титул и не знают, ради чего играть»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил последние результаты ЦСКА.

«У ЦСКА нет какого-то единства. Может, дело в руководстве? Непонятно кто и за что отвечает. Ощущение, что всех устраивает быть на шестом-седьмом месте. Хотя еще совсем недавно они были наверху. Странно. Обратят ли в ЦСКА внимание на Игнашевича? Они могут обратить внимание на все, что угодно. Но у Игнашевича мотивации было в сто раз больше, чем у ЦСКА. «Балтике» надо спасаться, а этим без разницы. Нет у них мотивации. Нет борьбы за титул и непонятно ради чего играть. По сути их единственная мотивация — победа в Кубке России. Только это может спасти сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 26 матчах.