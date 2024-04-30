Радимов считает, что Юран может возглавить «Сочи» после вылета команды из РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что Сергей Юран может возглавить «Сочи» после увольнения из «Пари НН».

«По игрокам, которые были у Нижнего, она не самая лучшая, но и не самая последняя команда в лиге. Они просто в первом круге переборщили с очками, планку задрали, и это нормально, что они стали ниже опускаться. Просто никто не думал, что это падение будет таким пикирующим. А Юран может, например, прийти в «Сочи» после того, как команда вылетит. Я думаю, с его опытом выхода наверх, может вполне так произойти», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 26 матчах.