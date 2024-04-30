Овчинников: «В чем проблема «Лукойла» сделать в «Спартаке» так, как смогли в «Зените»?»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников раскритиковал руководителей «Спартака».

«Дело в том, что руководство «Спартака» не имеет отношения к футболу, по большому счету. Это топ-менеджеры, но только без приставки «топ». Поэтому у них свое видение футбола, а у меня и многих — совершенно другое. Но и при Федуне команда 20 лет стабилизироваться не могла. В чем проблема «Лукойла» сделать так, как смогли в «Зените»? Я так и не понял. Это руководство столько терпело Абаскаля. Команде столько понадобилось усилий, чтобы завалить тренера, а потом без него показывать результат, да еще и в Питере», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 42 очками.