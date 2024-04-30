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Шмаров: «Зенит» пять лет был чемпионом, ему уже неинтересно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал проблемы «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Чувства имеют свойство притупляться. «Зенит» пять лет был чемпионом. Ему уже неинтересно. Тяжело настроить себя на борьбу, чтобы выкладываться до конца, как питерцы играли раньше. Поэтому иногда такие казусы получаются, как 0:2 от «Рубина», 0:1 от «Динамо». Хотя сейчас они опять идут на первом месте, и, скорее всего, выиграют чемпионат», – цитирует Шмарова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (50 очков) после 26 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар». В последних двух турах команда Сергея Семака проиграла «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Шмаров
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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