Шмаров: «Зенит» пять лет был чемпионом, ему уже неинтересно»

Ветеран «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал проблемы «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Чувства имеют свойство притупляться. «Зенит» пять лет был чемпионом. Ему уже неинтересно. Тяжело настроить себя на борьбу, чтобы выкладываться до конца, как питерцы играли раньше. Поэтому иногда такие казусы получаются, как 0:2 от «Рубина», 0:1 от «Динамо». Хотя сейчас они опять идут на первом месте, и, скорее всего, выиграют чемпионат», – цитирует Шмарова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (50 очков) после 26 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар». В последних двух турах команда Сергея Семака проиграла «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).