Масалитин оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на медали в текущем сезоне

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал шансы команд в борьбе за медали в текущем розыгрыше РПЛ.

«Практически и теоретически за медали бороться можно. Вожжи надо отпускать, когда уже ничего не светит. Тогда можно и на Кубке сосредоточиться. Все равно есть премиальные, можно бороться за них. Но в любом случае «Спартак» и ЦСКА — это проблемные команды. Они не умеют играть на скоростях, зато умеют нервничать. Вот в дерби они планку сами подняли, за собой же не успевали. В цейтноте игроки очень плохо принимают решения», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 26 туров «Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет восьмым в турнирной таблице.