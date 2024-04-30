Радимов: «Зениту» надо играть так, чтобы соперник не знал, откуда ждать опасность»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил низкую результативность команды Сергея Семака в последних играх. В трех последних играх РПЛ петербуржцы забили только один мяч.

«Я скажу так: здесь сложнее стало доставлять мяч, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Забивает у «Зенита» в основном Кассьерра. И чтобы ему доставить мяч, должны многие линии функционировать. А прострелов, допустим, с флангов стало меньше. Потому что ни Педро, ни Артур не особо пытаются это делать, они немножко в другой футбол, более тонкий хотят играть. А Вендел и Клаудиньо, основные движущие силы, «закрываются» соперником. И «Динамо», кстати, этим очень здорово пользовалось, чуть ли не персонально их встречали на своей половине».

По его словам, «Зениту» нужно разнообразней играть в атаке.

«Я думаю, что с флангов, во-первых, больше доставлять мяч, фланговые нападающие должны это делать. Чтобы было разнообразие, не только через центр и тонко Клоудиньо и Вендел, но и через фланги. «Зенит», мне кажется, не часто атакует быстрыми атаками. А надо играть так, чтобы команда соперника не знала, откуда ждать опасность», — подчеркнул Радимов.

«Зенит» проиграл два последних матча в чемпионате России — «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).