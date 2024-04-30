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Сегодня, 22:09

Радимов: «Зениту» надо играть так, чтобы соперник не знал, откуда ждать опасность»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил низкую результативность команды Сергея Семака в последних играх. В трех последних играх РПЛ петербуржцы забили только один мяч.

«Я скажу так: здесь сложнее стало доставлять мяч, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Забивает у «Зенита» в основном Кассьерра. И чтобы ему доставить мяч, должны многие линии функционировать. А прострелов, допустим, с флангов стало меньше. Потому что ни Педро, ни Артур не особо пытаются это делать, они немножко в другой футбол, более тонкий хотят играть. А Вендел и Клаудиньо, основные движущие силы, «закрываются» соперником. И «Динамо», кстати, этим очень здорово пользовалось, чуть ли не персонально их встречали на своей половине».

По его словам, «Зениту» нужно разнообразней играть в атаке.

«Я думаю, что с флангов, во-первых, больше доставлять мяч, фланговые нападающие должны это делать. Чтобы было разнообразие, не только через центр и тонко Клоудиньо и Вендел, но и через фланги. «Зенит», мне кажется, не часто атакует быстрыми атаками. А надо играть так, чтобы команда соперника не знала, откуда ждать опасность», — подчеркнул Радимов.

«Зенит» проиграл два последних матча в чемпионате России — «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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