Семин: «Надо прервать гегемонию «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию «Зенита».

«Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы обыгрывают тех, кто вверху, — приводит Sport24 слова Семина. — Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы. «Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и естественно «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть».

За 4 тура до конца чемпионата у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, «Динамо» отстает на 3 очка.