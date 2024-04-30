Дьяков считает, что Иван Игнатьев может продолжить карьеру в Медиалиге

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на уход нападающего Ивана Игнатьева из сербского «Железничара».

30 апреля президент «Железничара» Зоран Наункович сообщил о расторжении контракта с российским футболистом.

«Если еще и в Медиалиге не заиграет, то тогда я не знаю что делать, заявляться на ретро-матчи. Его, конечно, в легенды тяжело записать, на легенду он не наиграл. В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть», — цитирует Дьякова Metaratings.

25-летний форвард выступал за «Железничар» с января этого года. Он провел за команд 7 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Ранее Игнатьев играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».