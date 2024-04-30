Владислав Радимов: «Зачем Галактионову Дзюба, который хихикает и не в форме?»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил взаимоотношения главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с форвардом команды Артемом Дзюбой.

«Понятно, что в отношениях Дзюбы и Галактионова не все просто, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Ну и Дзюба сам виноват, он на самом деле к этой весне подошел откровенно не в форме. Он просто мешал команде, а Дзюба не в форме, действительно, слабая единица. К сожалению, это факт спортивный, и, как мне кажется, это, конечно же, повлияло на отношение. Галактионов на него рассчитывал, а его нет. Ну и само поведение Дзюбы. Помните, с «Балтикой» в кубковом матче хихикал там что-то, не забил решающий пенальти, лишил команду шанса бороться за трофей. Ну и зачем тренеру нужен человек, который просто хихикает и не в форме? Понятно, что Дзюба наверняка это воспринимает в штыки. Но это нормально со стороны Галактионова. Галактионову это в плюс надо поставить».

По информации СМИ, соглашение Дзюбы с «Локомотивом» продлится до 2025 года, если он в этом сезоне совершит как минимум 12 голевых действий.

Сейчас на счету 35-летнего футболиста 4 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.