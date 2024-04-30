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Владислав Радимов: «Зачем Галактионову Дзюба, который хихикает и не в форме?»

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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил взаимоотношения главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с форвардом команды Артемом Дзюбой.

«Понятно, что в отношениях Дзюбы и Галактионова не все просто, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Ну и Дзюба сам виноват, он на самом деле к этой весне подошел откровенно не в форме. Он просто мешал команде, а Дзюба не в форме, действительно, слабая единица. К сожалению, это факт спортивный, и, как мне кажется, это, конечно же, повлияло на отношение. Галактионов на него рассчитывал, а его нет. Ну и само поведение Дзюбы. Помните, с «Балтикой» в кубковом матче хихикал там что-то, не забил решающий пенальти, лишил команду шанса бороться за трофей. Ну и зачем тренеру нужен человек, который просто хихикает и не в форме? Понятно, что Дзюба наверняка это воспринимает в штыки. Но это нормально со стороны Галактионова. Галактионову это в плюс надо поставить».

По информации СМИ, соглашение Дзюбы с «Локомотивом» продлится до 2025 года, если он в этом сезоне совершит как минимум 12 голевых действий.

Сейчас на счету 35-летнего футболиста 4 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Артем Дзюба
Владислав Радимов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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