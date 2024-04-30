Мацуев — об Угальде: «Пока не идет в сравнение с тем же Педро»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Московский клуб подписал 21-летнего костариканца в январе 2024 года. По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил «Твенте» за футболиста 13 миллионов евро.

«Манфред пока не идет в сравнение с покупками «Зенита», тем же Педро, игроком совершенно иного уровня, даже если не говорить о деньгах. А если вспомнить этот факт и учесть, что за Угальде было заплачено в два раза больше чем, за Педро, то можно сказать, что он не показывает игру за ту сумму, что за него была выдана», — сказал Мацуев «СЭ».

Угальде в этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак» и забил 1 гол.

(Денис Сафронов)