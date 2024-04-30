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Кошмарный конец сезона для «Тампы». Кучеров и Василевский едут в отпуск, Бобровский продолжает битву за Кубок Стэнли

«Флорида» разгромила «Тампу» и вышла во второй раунд
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Андрей Василевский и Сергей Бобровский.
Фото ХК «Флорида»
Серия с «Флоридой» закончилась разгромом «Лайтнинг».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)
Голы: Верхэге — 4 (Барков, Миккола), 20:45 — 1:0. Барков — 1 (мен., Экблад, Форслинг), 32:38 — 2:0. Хедман — 1 (Кучеров, Хагель), 33:37 — 2:1. Барков — 2 (Ткачак, Верхэге), 51:06 — 3:1. Родригес — 1 (Стенлунд, Тарасенко), 54:16 — 4:1. Верхэге — 5 (п.в., Ткачак), 56:03 — 5:1. Миккола — 1 (п.в., Лунделл, Луостаринен), 58:50 — 6:1.
Вратари: Бобровский — Василевский (55:59 — 56:03, 57:43 — 58:50).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 39 (7+23+9) — 32 (7+12+13).
Наши: Куликов (14.29/2/+1), Тарасенко (10.25/0/+1) — Кучеров (22.15/1/-1), Сергачев (18.23/2/-3).
30 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 750 зрителей.
Счет в серии: 4-1.

Преждевременное возвращение в строй Михаила Сергачева определенно добавило настроения «Тампе» и отчасти помогло затянуть серию с «Флоридой» до пяти матчей. Однако принципиального влияния на ход противостояния соседей по штату не оказало. Этой ночью «Лайтнинг» крайне беззубо сыграли в атаке, словно израсходовав весь свой ресурс в предыдущей встречи, и все-таки отдали серию «Пантерз».

Провальным для «Молний» получился второй период, в котором не развалиться им помог 21 сейв Андрея Василевского. Уже в самом его начале защитники «Болтс» не сумели забрать подбор после броска Картера Верхэге, позволив канадцу прикатить на добивание и поразить с «усов» ворота россиянина, не совсем удачно сыгравшего по первому выстрелу.

А на 33-й минуте вторая спецбригада гостей умудрилась проиграть вбрасывание в своей зоне и дать отличиться в меньшинстве Александру Баркову. Причем и эта шайба пришла к «Пантерам» благодаря удачной игре на добивании, которое проспал Сергачев на пару с Ником Полом.

К счастью для парней Джона Купера, быстрый ответ от Виктора Хедмана оставил им более чем приличные шансы на спасение в третьем периоде. Ассистировал шведу Никита Кучеров, набравший очки во всех пяти матчах первого раунда и вышедший на чистое второе место среди действующих игроков НХЛ по количеству голевых передач в плей-офф (114) — теперь впереди него по этому показателю лишь Сидни Кросби (130).

Сергей Бобровский. Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

Вот только в заключительной двадцатиминутке «Лайтнинг» сыграли в атаке достаточно пресно и не смогли пробить номинированного незадолго матча на «Везину» Сергея Бобровского. У «Пантерз» же в огне оказался Барков, сумевший оформить дубль на 51-й минуте, вновь нагло сыгравший на пятаке Василевского. А окончательно все вопросы об исходе серии снял через несколько смен Эван Родригез, в чьей шайбе поучаствовал Владимир Тарасенко.

Второй подряд вылет на стадии четвертьфинала «Востока» намекает на то, что кубковый ресурс этой «Тампы» заканчивается. И теперь Жюльену Брисбуа предстоит поломать голову над тем, как вернуть «Молниям» былой лоск без ухода в глобальную перестройку. «Флорида» же отправляется отдыхать перед вторым раундом, где ее соперником с огромной вероятностью станет «Бостон».

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
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2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
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4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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5 - 1
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0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
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3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
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3 - 2
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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