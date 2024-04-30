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30 апреля, 22:23

Радимов: «Будущее Федотова во многом зависит от того, как ЦСКА сыграет с «Зенитом» в Кубке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил вероятность увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре ЦСКА. Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается. И в матче с «Балтикой» видно было, что «Балтике» прямо необходима эта победа, а ЦСКА всеми своими мыслями уже в кубковом финале пути премьер-лиги против «Зенита». Это единственное, что им осталось в этом сезоне. При это Федотов-то доказал всем давно, какой он хороший тренер. Но что происходит? Я думаю, что здесь длина скамейки влияет. Выпускать особо некого, а травмы заставляют играть не самыми лучшими футболистами.
Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Не знаю. Федотов в прошлом году занял второе место с не самым сильным составом и кубок выиграл. В данных реалиях это, наверное, лучшее, что могло быть при гегемонии «Зенита». И сейчас многое зависит от того, как сыграют с «Зенитом» на Кубок. Если армейцы пройдут, то, наверное, Федотов останется. А если вылетят... Но я думаю, что здесь шанс 50 на 50. У «Зенита» еще чемпионство на кону. Здесь тоже все футболисты не выдержат, и придется ротацию проиграть. А как «Зенит» с ротацией играет, мы все видели в матче с «Спартаком», например, или с «Оренбургом», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч пройдет в Москве 2 мая, ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
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ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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