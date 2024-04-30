Радимов: «Будущее Федотова во многом зависит от того, как ЦСКА сыграет с «Зенитом» в Кубке»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил вероятность увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре ЦСКА. Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается. И в матче с «Балтикой» видно было, что «Балтике» прямо необходима эта победа, а ЦСКА всеми своими мыслями уже в кубковом финале пути премьер-лиги против «Зенита». Это единственное, что им осталось в этом сезоне. При это Федотов-то доказал всем давно, какой он хороший тренер. Но что происходит? Я думаю, что здесь длина скамейки влияет. Выпускать особо некого, а травмы заставляют играть не самыми лучшими футболистами.

Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Не знаю. Федотов в прошлом году занял второе место с не самым сильным составом и кубок выиграл. В данных реалиях это, наверное, лучшее, что могло быть при гегемонии «Зенита». И сейчас многое зависит от того, как сыграют с «Зенитом» на Кубок. Если армейцы пройдут, то, наверное, Федотов останется. А если вылетят... Но я думаю, что здесь шанс 50 на 50. У «Зенита» еще чемпионство на кону. Здесь тоже все футболисты не выдержат, и придется ротацию проиграть. А как «Зенит» с ротацией играет, мы все видели в матче с «Спартаком», например, или с «Оренбургом», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч пройдет в Москве 2 мая, ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.