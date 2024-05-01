Бителло сравнил чемпионаты России и Бразилии

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, как прошла его адаптация в российском клубе. Бразилец перебрался в чемпионат России прошлым летом.

«Футбол в России и Бразилии отличаются, поэтому по началу было тяжело. В Бразилии футбол поспокойнее, здесь он более атлетичный, требующей лучшей физической подготовки. На мой взгляд, я довольно быстро адаптировался и сейчас уже приношу пользу клубу, забивая голы и делая голевые передачи», — сказал Бителло в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.