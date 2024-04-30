Колосков — о «Динамо»: «Если не будет Тюкавина, атаки не будет как таковой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал шансы «Динамо» на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Борьба за третье место по силам «Динамо» с текущей подготовкой и с текущим составом. У команды нет резерва. Не дай бог с Тюкавиным что-то случится. Если не будет Тюкавина, то и атаки не будет как таковой. Уйдет один центральный защитник — сразу проблема с обороной будет. Гладышев, Грулев и Гагнидзе подают надежды, но пока они не выросли в игроков основного состава», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

В 26-м туре РПЛ бело-голубые дома обыграли «Зенит» (1:0). «Динамо» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.