Радимов: «Болельщики «Ахмата» должны сказать: «Адиев тут главный»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил перспективы Магомеда Адиева на посту главного тренера «Ахмата». После серии неудач команда одержала вторую победу подряд и покинула зону стыковых матчей.

«Я очень рад за Адиева, мне он очень нравится, нравится его подход, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Он пришел, когда они проиграли два матча, получили 1:7... Мне так жалко было, я помню после игры его флеш-интервью было, он просто не находил слов, так стыдно ему было за этот матч. И тогда очень хотелось, чтобы ему помогла команда. И он нашел нужные слова, он же сам оттуда. Я не могу сказать, что Мирослав Ромащенко плохо работал, но, наверное, не смог найти нужные слова, а Адиев, повторюсь, оттуда родом. И ему легче в этом плане. Я очень рад за него и за «Ахмат». Они вылезают. И переломным стал матч с ЦСКА, где они перевернули игру. И сейчас они на правильном пути. Я думаю, что все у них хорошо складывается. Они нашли того тренера, который им нужен. Адиев — именно то, что им надо. Как болельщики «Зенита» говорят, «Семак тут главный», так и болельщики «Ахмат» должны сказать, «Адиев тут главный».

За 4 тура до конца чемпионата России «Ахмат» (29 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.