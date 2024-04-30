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Радимов: «Болельщики «Ахмата» должны сказать: «Адиев тут главный»

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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил перспективы Магомеда Адиева на посту главного тренера «Ахмата». После серии неудач команда одержала вторую победу подряд и покинула зону стыковых матчей.

«Я очень рад за Адиева, мне он очень нравится, нравится его подход, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Он пришел, когда они проиграли два матча, получили 1:7... Мне так жалко было, я помню после игры его флеш-интервью было, он просто не находил слов, так стыдно ему было за этот матч. И тогда очень хотелось, чтобы ему помогла команда. И он нашел нужные слова, он же сам оттуда. Я не могу сказать, что Мирослав Ромащенко плохо работал, но, наверное, не смог найти нужные слова, а Адиев, повторюсь, оттуда родом. И ему легче в этом плане. Я очень рад за него и за «Ахмат». Они вылезают. И переломным стал матч с ЦСКА, где они перевернули игру. И сейчас они на правильном пути. Я думаю, что все у них хорошо складывается. Они нашли того тренера, который им нужен. Адиев — именно то, что им надо. Как болельщики «Зенита» говорят, «Семак тут главный», так и болельщики «Ахмат» должны сказать, «Адиев тут главный».

За 4 тура до конца чемпионата России «Ахмат» (29 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 22 1 3
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