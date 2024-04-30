Тарханов оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов объяснил, почему поддерживает намерение «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Хорошее решение «Зенита». Семак — это супертренер, — приводит Vprognoze.ru слов Тарханова. — Он пять раз подряд выиграл чемпионат РПЛ. Конечно, не в каждом сезоне можно завоевывать титул за несколько туров до конца. Другие команды прибавляют и пытаются составлять конкуренцию. Поэтому сложнее выигрывать. Я брал Семака в ЦСКА как футболиста, когда ему было 18 лет. Тогда распознать в нем задатки тренера было невозможно. Но я видел у Сергея очень сильный характер. Уже через полгода он стал капитаном команды. А это очень важный показатель. Благодаря этому характеру Семак сам себя сделал успешным игроком и тренером».

Ранее во вторник председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что Семак подпишет новое соглашение до 2030 года.