Хлусевич объяснил причину своей результативности

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью Sport24 после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2) рассказал, с чем связана его результативная игра в последних встречах.

— В последних трех матчах у тебя два гола. Это спор с Геничем так повлиял?

— Спор с Геничем добавил искринки. А так — сейчас я просто стал больше играть в атаке.

Хлусевич забил в следующей же игре после заключения пари c комментатором Константином Геничем.

На счету 23-летнего футболиста 5 голов за «Спартак» в 21 матче РПЛ в этом сезоне.