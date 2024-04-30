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Колосков рассказал об исследовании РФС по возможному расширению РПЛ

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном расширении российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вопросу о расширении лиги, на моей памяти, лет 30, еще при советской власти это было. Как только вылетает кто-то серьезный, сразу начинаются разговоры про расширение, про то, что у нас территория большая, — приводит Metaratings.ru слова Колоскова. — Еще при мне, в начале деятельности РФС, было проведено исследование: наш климат не позволяет в комфортных условиях организовывать соревнования более чем для 16 команд. Это оптимальное количество, которое подтверждено соответствующим исследованием. Теперь, с учетом переноса соревнований на «осень-весну», благоприятных дней для проведения игр осталось еще меньше».

Он подчеркнул, что идею расширения нужно обосновать.

«Можно увеличить до 20, повысить количество матчей, но в чем идея? Какая причина у этих людей, которые говорят, что надо расширять? Я ни разу не слышал, в чем логика этого предложения, никакого обоснования! Играть больше надо — дали Кубок в новом формате. Но многие команды не используют это, и порой на Кубок выставляют полурезервный состав. Идея увеличения матчей для игроков основного состава отходит на второй план, это, оказывается, не является существенной причиной. Если бы кто-то обосновал идею расширения лиги, и это обоснование было бы логичным и полезным для российского футбола, кто был бы против?» — сказал Колосков.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев исключил возможность расширения лиги.

Источник: metaratings.ru
Вячеслав Колосков
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4
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