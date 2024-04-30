Олимпиаде в Париже грозит новая напасть. Во Франции все больше болеют лихорадкой денге

Проведение Игр-2024 может только усугубить ситуацию.

У организаторов Олимпиады в Париже появилась еще одна головная боль. В стране резко увеличилось количество случаев заражения лихорадкой денге. Чтобы предупредить народ, глава генерального управления по здравоохранению Франции Грегори Эмери созвал специальную пресс-конференцию. На ней он заявил, что с начала 2024 года было зафиксировано 1679 случаев завоза лихорадки на территорию европейской части страны. Это более чем в десять раз превышает прошлогодние показатели. За аналогичный период в 2023-м был выявлен 131 такой случай.

Что такое лихорадка денге?

Само слово «денге» на языке суахили означает «припадок» или «судороги». У этого вируса богатая история — первые упоминания о лихорадке были еще в конце XVIII века. Собственно этимология слова и дает понятие о происхождении заболевания. Лихорадка появилась в восточной части Африки и быстро распространилась по странам, которым присущ жаркий тропический и субтропический климат: в Азии, Океании, Карибском бассейне, Южной Америке.

Переносчиками вируса являются инфицированные комары Aedes. От человека человеку болезнь никак передаться не может. В целом лихорадка денге не несет серьезной опасности. Иногда она вообще проходит бессимптомно. Чаще пациенты жалуются на высокую температуру, сильную головную боль, мышечные и суставные боли, тошноту, рвоту, сыпь и затрудненное дыхание. Обычно болезненное состояние долго не длится — пять — семь дней (лихорадку даже называют «пятидневной»). Однако при острой форме летальность составляет около 50 процентов. Поэтому если симптомы не проходят на протяжении 15 дней, то надо срочно обращаться к врачу.

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Откуда денге во Франции?

Долгое время лихорадка денге не считалась угрозой для Европы. Она бушевала скорее в южных странах континента, но в 2004-м была зафиксирована в его центре — во Франции. Лихорадка привозная. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство нынешних случаев происходит из Гваделупы и Мартиники, где сейчас настоящая эпидемия. Кроме того, с начала 2024 года во Французской Гвиане, которая является крупнейшим заморским регионом страны, зарегистрировано 7000 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой денге.

Но что тропический комар делает в Европе? Эксперты считают, что в этом виноваты два обстоятельства. Во-первых, изменение климата, которые привело к более высоким температурам в странах Старого Света. Во-вторых, сам комар адаптировался к холодной погоде. Французские власти объявили, что инфицированных комаров не наблюдается только в одном регионе страны — Нормандии, которая расположена на северо-западе.

«Феномен, который мы наблюдаем во Франции с ростом числа завозных случаев, — это явление, которое наблюдается во многих странах», — заявил представитель министерства здравоохранения на пресс-конференции. По данным регионального офиса ВОЗ, главным источником распространения вируса является Южная Америка. Во многих странах сейчас крупная эпидемия. На континенте зафиксировано более 5,2 миллиона случаев лихорадки денге. Это на 400 процентов больше в сравнении со средними показателями в последние пять лет.

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Олимпиаду могут отменить?

Организаторы летних Игр серьезно обеспокоены в связи с тем, что инфицированный комар расширяет свои территории в Европе. Французские власти призвали медицинских работников и общественность быть бдительными. Текущая ситуация, вероятно, усугубится в дни проведения Олимпиады. Она пройдет в жаркие летние месяцы (июль — август), что благоприятно для насекомого. Тем более, учитывая эпидемию лихорадки денге в разных странах мира, увеличится количество завозов вируса. Ведь Олимпиада — это масштабное мероприятие, которое привлекает огромное количество людей из разных уголков планеты.

Представитель Министерства здравоохранения Франции заявил, что власти полностью мобилизованы и готовятся к любым возможным угрозам инфекционных заболеваний во время летних Игр. Они рекомендуют своим гражданам и гостям столицы стараться не допускать укусов комаров, используя репелленты и противомоскитные сетки, а также носить одежду закрывающую кожу.

Но об отмене Олимпиады речь сейчас не идет. Да и вряд ли такое заболевание, которое хоть и не было раньше настолько широко распространено, может повлиять на проведение турнира. Все-таки лихорадка денге давно известна и не слишком смертоносна. Хотя, конечно, это добавляет проблем организаторам. Но подобное происходит не в первый раз. Например, перед Олимпиадой в Рио в 2016 году многих пугал вирус Зика, который тоже переносится комарами рода Aedes. Причем Бразилия более благодатна для этих насекомых, чем Франция. Однако сами Игры тогда, напомним, прошли без серьезных инцидентов.