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Сегодня, 21:28

Радимов: «Локо» нужна глыба в центре защиты — и можно бороться за чемпионство»

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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру «Локомотива» в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Локо» в этом матче — это квинтэссенция всего «Локомотива» за весь сезон. Атакующая группа нормальная, создает моменты, но баланса не хватает, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — И особенно весь «Локо» показателен в одном моменте — это второй пропущенный гол, когда дали посмотреть Литвинову, принять, подать. Вот в этом весь «Локомотив». Там не добежали, тут не добежали, ну и без центральных защитников играть невозможно. Они два года не могут купить нормальную центральную защиту. Я скажу вот Нино, который в «Зените», как он смотрится здорово, сколько он моментов прочитал. Помните, передача Тюкавина в первом тайме от Фомина, такая скрытая под себя была? И Нино прочитал эту передачу и в подкате в последний момент вытащил на угловой. Вот такая глыба нужна «Локомотиву», чтобы бороться с ней не за медали, а за чемпионство. Все остальное у них есть, по подбору игроков, это сборная России».

После 26 туров «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место в чемпионате России.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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