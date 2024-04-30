Радимов: «Локо» нужна глыба в центре защиты — и можно бороться за чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру «Локомотива» в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Локо» в этом матче — это квинтэссенция всего «Локомотива» за весь сезон. Атакующая группа нормальная, создает моменты, но баланса не хватает, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — И особенно весь «Локо» показателен в одном моменте — это второй пропущенный гол, когда дали посмотреть Литвинову, принять, подать. Вот в этом весь «Локомотив». Там не добежали, тут не добежали, ну и без центральных защитников играть невозможно. Они два года не могут купить нормальную центральную защиту. Я скажу вот Нино, который в «Зените», как он смотрится здорово, сколько он моментов прочитал. Помните, передача Тюкавина в первом тайме от Фомина, такая скрытая под себя была? И Нино прочитал эту передачу и в подкате в последний момент вытащил на угловой. Вот такая глыба нужна «Локомотиву», чтобы бороться с ней не за медали, а за чемпионство. Все остальное у них есть, по подбору игроков, это сборная России».

После 26 туров «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место в чемпионате России.