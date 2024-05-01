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Сегодня, 01:05

Бителло: «Динамо» по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что его команда способна бороться за чемпионство.

«Конечно, я слышал о «Динамо». В Бразилии говорят про российский футбол, и такие топ-клубы, как «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, всегда были на слуху. Стал больше изучать, когда узнал об интересе ко мне из России. Разумеется, в Бразилии говорят и пишут много о «Зените», так как этот клуб доминирует последние несколько лет, помимо этого повышенной внимание вызвано большим количеством бразильцев. Но оказавшись в России, я понял, что здесь есть и другие сильные команды, которые способны соревноваться с «Зеинтом». РПЛ — очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы — амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», — сказал Бителло в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» — 43.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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Бителло сравнил чемпионаты России и Бразилии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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