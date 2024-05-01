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«Зимой ждал обмена, теперь — Макдэвида и Кросби в «Вашингтоне». Овечкин: голы и клюшки, гонка за Гретцки, итоги сезона

Овечкин оценил результаты «Вашингтона» и свои достижения в сезоне НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Капитан «Кэпиталз» оценил результаты команды и свои достижения.

«Горжусь этой командой»

Александр Овечкин провел 19-й сезон в НХЛ. Для «Вашингтона» он был первым с тренером-дебютантом Спенсером Карбери. Столичному клубу отводили второстепенную роль, в регулярном чемпионате проблем стало только больше. Многочисленные травмы и постоянные перестановки в звеньях, низкая результативность и голевая засуха главной звезды, новые обмены ведущих хоккеистов в дедлайн и привлечение молодежи из фарм-клуба — при всем этом команда смогла пробиться в кубковую восьмерку Восточной конференции.

Весной Овечкин снова заиграл как элитный снайпер и вместе с партнерами сотворил главную сенсацию сезона. Александр переписал очередные рекорды и зашел на новые достижения. В этой регулярке у него — 31 гол, 34 передачи и 65 очков в 79 матчах. Всего за карьеру в НХЛ — 853 гола, 697 передач и 1550 очков в 1426 матчах.

В первом раунде «Вашингтон» уступил лучшему клубу регулярки, «Рейнджерс» — 0-4. Овечкин впервые в карьере провел плей-офф без набранных очков. Всего за карьеру в Кубке Стэнли у чемпиона-2018 — 72 гола, 69 очков и 141 очко в 151 матче. После поражения в четвертой игре четвертьфинала конференции капитан предложил винить его и выразил чувства гордости за команду. Перед началом отпуска форвард более обстоятельно ответил на вопросы североамериканских журналистов на медиа-дне «Кэпиталз».

Александр Овечкин после окончания серии &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Вините меня». Овечкин стремительно вылетел из плей-офф

Овечкин сразу ответил на вопрос, гордится ли он собой после этого сезона «Вашингтона». Капитан помог команде Карбери опровергнуть сомнения в ее состоятельности.

«Что ж, я горжусь этой командой. То, через что мы прошли с начала года, все взлеты и падения, травмы, мы все равно пытались найти путь и держаться в гонке за плей-офф, быть способными оставаться в этом замесе до конца. Да, это был веселый год. И это был тяжелый год для нас, но он был хорошим для тех парней, кто играл полный сезон, получил этот опыт, сыграл в хоккей уровня плей-офф. На будущее это очень хорошо и для нас, и для организации», — сказал Александр.

Игроки ХК «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин, Джон Карлсон.
Том Уилсон (№43), Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин и Джон Карлсон.
Фото USA Today Sports

«Обмен Кузи был достаточно тяжелым для меня и клуба»

Несколько вопросов касались многолетних одноклубников Овечкина. Ти Джей Оши провел сложный сезон, в котором часто выпадал из-за различных повреждений.

«Он воин, он тот парень, который привносит энергию на льду, вне катка. Его очень уважают тренеры, болельщики и игроки тоже. Он парень, который отдает все этой команде как на льду, так и за его пределами. Я не знаю [его планов о продолжении карьеры]. Для нас, как игроков, всегда хочется продолжать, продолжать играть и делать ту работу, которую лучше всего умеешь. Я пока не говорил с ним. Надеюсь, он будет в порядке. Знаю, насколько тяжело иногда за все эти годы ему было играть. Но пока у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Александр.

В начале регулярного чемпионата из-за проблем со здоровьем поставил карьеру на паузу главный ассистент Овечкина — Никлас Бэкстрем. Другой старый друг капитана Евгений Кузнецов по ходу очередного депрессивного сезона попал в программу помощи игроков НХЛ и затем был обменян в «Каролину». При этом третий элитный центрфорвард столичного клуба Дилан Строум несколько месяцев больше забивал с передач снайпера, чем ассистировал ему. Александр согласился, что этот год был самым сложным для него в плане вызовов.

«Да, я думаю, что он был таким. Во время тренировочного лагеря мы думали вроде как: вау, у нас есть Кузи, Бэки, Строммер. Знаете, это три центра, которые могут создать нечто из ничего. Но Бэки отошел в сторону из-за своей травмы. Потому был обмен Кузи, достаточно тяжелый для организации и для меня. Как говорил, это всегда бизнес. Ты всегда поддерживаешь игроков, но... Да, если посмотреть на весь год и спросить кого-то, то можно посчитать его отличным, но нет. Я думаю, это просто период времени, в который мы пытались найти способ стать лучше на льду, понять и сделать, найти игру», — сказал форвард.

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После обмена Кузнецова в «Вашингтоне» осталось всего пять чемпионов-2018 — сам Овечкин, Бэкстрем, Оши, Джон Карлсон и Том Уилсон. Александр не исключает, что задира Уилсон в будущем станет капитаном «Кэпс».

«Думаю, с первого дня в лиге он показывал свои способности лидера на льду и вне его. Он всегда такой. Его командный дух, работа на льду и за его пределами, поддержка клуба. Он лидер и, возможно, будущий капитан в том числе», — сказал россиянин.

Капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Слава богу, я все еще здесь»

Овечкин во время интервью нашел повод для шуток. Форвард с юмором отреагировал на просьбу наконец-то раскрыться и рассказать, сильно ли он переживал в январе с 8 голами в 43 играх перед паузой на Матч звезд.

«Я переживал, что меня обменяют, да. Слава богу, я все еще здесь. (Общий смех.) Нет, если честно, было тяжело, как говорил, из-за всей ситуации с травмами, перестановками в звеньях. Я разговаривал с Карбсом постоянно, мы пытались разобраться и найти лучшее решение для меня, как мне начать делать свою работу, забивать голы и набирать какие-то очки. Но если посмотреть: даже если я не забивал, мы все еще были в замесе, мы все еще боролись. Думаю, многие ребята провели тяжелый год, потому что нужно было понять, что мы должны делать, разобраться в новой системе игры и во всем таком», — сказал Александр.

Часть разговора касалась выбора клюшек: снайпер в этом сезоне перебрал разные марки и модели в поисках той самой для возвращения к привычной результативности. Форвард не раскрыл деталей на просьбу назвать поделиться этой историей.

«Да, клюшки отличные. Вы можете видеть результат. Но вы найдете ответ позже», — сказал Овечкин с улыбкой.

Александр Овечкин (№8) в&nbsp;матче &laquo;Детройт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (1:2). «Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Позже у Александра уточнили, реально ли смена клюшки помогает перевернуть сезон. Форвард снова нашел повод для шутки.

«Изменить мою жизнь. (Общий смех.) Игроку нужна клюшка, с которой чувствуешь себя комфортно, правильно? Вы можете во всей лиге видеть, как игроки меняют клюшки и стараются найти подходящую. Да, я очень рад тому, что мы сделали и нашли. Да, это круто», — сказал Ови.

Капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«42 гола до Гретцки? Это возможно»

Овечкин закончил сезон в 42 голах от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Сам Великий больше ценит свои бомбардирские достижения и давно ждет россиянина на вершине по голам. Только чувствует ли ветеран уверенность в этой великой погоне?

«Всегда говорю одно и то же. Если я сделаю это, то хорошо. Но все еще вроде как 42 игры, ой, 42 гола, правильно? Это вроде как долгий путь. Но знаете ли, это возможно. Если продолжать играть и оставаться здоровым, то да», — сказал Александр.

«Вашингтон» и его капитан здорово смотрелись во второй части сезона. Журналисты предложили форварду оставить плей-офф вне обсуждения и уточнили: можно ли считать, что команда Карбери нашла нужные решения на следующий год? Важное дополнение, вернулся ли в нужный ритм сам форвард.

«Что ж, я думаю не только я, а команда, мы сделали это вместе, потому что в первые пару месяцев для нас вроде как было все такое — новая система, взлеты и падения, новые сочетания звеньев, это вроде как было тяжело, но в конце концов, если посмотреть на это, то парни получили опыт, это поможет в будущем», — сказал Ови.

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Затяжной кризис в начале сезона после 38-летия оставил вопросы по летней подготовке Овечкина. Форвард ответил, планирует ли что-то изменить в индивидуальной работе в межсезонье.

«Да, я уже говорил со своим тренером. Мы собираемся подумать об этом», — сказал Александр.

Еще более прямой вопрос: чувствует ли Ови при всех заслугах перед игрой, что время забирает свое, а его карьера — на исходе, конец все ближе. Важно, насколько форвард физически готов к новой регулярке.

«Да, вы знаете, я всегда говорю, что очень люблю эту игру. И если я не буду способен, не буду чувствовать эту любовь, не буду чувствовать себя в игре комфортно, я не буду играть», — сказал россиянин.

Капитаны ХК «Вашингтон» и ХК «Питтсбурга» Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

«Плей-офф начался пару месяцев назад»

Овечкин вернулся к шутливому тону при обсуждении нового сезона. У капитана спросили, как «Вашингтону» стать лучше в следующем году и кого он хочет видеть в команде.

«Что ж, это ведь моя работа, должен сказать: окей, хочу видеть Макдэвида и Кросби в нашей команде, но... (Смех журналистов и уточнение про Кросби.) Да, кто знает, может быть, вам стоит позвонить ему, позовите его. (Улыбается.) Да, как говорил, посмотрим, что случится с командой, кто придет и уйдет», — сказал Александр.

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«Кэпиталз» провели весну в формате плей-офф, хотя реальное участие в Кубке Стэнли ограничилось четырьмя матчами. Форвард согласился, что этот опыт весьма ценен.

«Да, как говорил, для нас плей-офф начался пару месяцев назад. Вы знаете, все говорили, что мы не попадаем, что эта команда не способна пробиться. Но мы попали в плей-офф и сыграли с очень хорошей командой. И этот полученный опыт для игроков и тренерского штаба очень важен. Так что теперь посмотрим, что будет дальше», — резюмировал Ови.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Никлас Бэкстрем
Ти Джей Оши
Том Уилсон
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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1. Ванкувер - Нэшвилл
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2. Ванкувер - Нэшвилл
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3. Нэшвилл - Ванкувер
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0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
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2 - 3
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0 - 0
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