Радимов назвал апатичной игру ЦСКА в последних матчах

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов назвал апатичной игру команды в последних матчах.

«Армейцы в последнее время поражениями своими никого не удивляют, и по сравнению с прошлым годом это совершенно другая история. В действиях армейцев есть какая-то апатия — вот это самое плохое. В прошлом году они такого себе не позволяли. Эта история с Чаловым, с переподписанием его контракта, он просто бегает до конца матча и уходит. А вы посмотрите, как заиграл после нового контракта тот же Тюкавин! На себе команду тащит, забивает в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 26 матчах.