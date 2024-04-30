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30 апреля, 21:54

Мигицко считает, что на характер Семака не повлияют победы с «Зенитом»

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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко высказался о будущем продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

«Я отношусь к Сергею Семаку положительно, считаю его очень серьезным специалистом, знаю его человеческие качества. Вы вспомните Арсена Венгера, вы же не спрашиваете, почему он столько лет стоял во главе «Арсенала», — сказал Мигицко. — Я думаю, что это решение правильное, и «Зенит» преодолеет определенные сложности. Я убежден, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Мигицко ТАСС.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила пресс-службе клуба, что достигнута принципиальная договоренность с Семаком о заключении соглашения до 2030 года. Нынешнее соглашение со специалистом истечет в 2025 году.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
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Урал – Балтика
 - : -
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ЦСКА – Рубин
 - : -
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