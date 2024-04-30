Мигицко считает, что на характер Семака не повлияют победы с «Зенитом»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко высказался о будущем продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

«Я отношусь к Сергею Семаку положительно, считаю его очень серьезным специалистом, знаю его человеческие качества. Вы вспомните Арсена Венгера, вы же не спрашиваете, почему он столько лет стоял во главе «Арсенала», — сказал Мигицко. — Я думаю, что это решение правильное, и «Зенит» преодолеет определенные сложности. Я убежден, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Мигицко ТАСС.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила пресс-службе клуба, что достигнута принципиальная договоренность с Семаком о заключении соглашения до 2030 года. Нынешнее соглашение со специалистом истечет в 2025 году.