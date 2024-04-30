«Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Интервью Бориса Ротенберга после скандала в Грозном

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопросы «СЭ».

Перед матчем 21-го тура РПЛ против «Ахмата» главный тренер борющегося за выживание «Сочи» Роберт Морено сообщил о том, что 14 футболистов команды отравились в Грозном. Тем не менее игра состоялась и завершилась победой грозненцев (1:0). На послематчевой пресс-конференции Морено назвал отказ РПЛ от переноса игры позором.

К «Ахмату» претензий нет

— Руководство «Сочи» еще не высказывалось по поводу инцидента, который произошел перед матчем с «Ахматом». Как бы вы могли прокомментировать случившееся? — первый вопрос Ротенбергу.

— Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

— Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что решение о переносе матча в таких ситуациях не только за ним, но и за главой РФС Александром Дюковым.

— Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это видит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

— Алаев также заявил, что ситуацию форс-мажором не считает.

— Я считаю, что это именно форс-мажор. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.

— Вы виделись на заседании исполкома РФС с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Обсудили случившееся?

— Никто не задавал вопросов. Я просто спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил. Говорит, что позвонил Рубашко (генеральный директор «Сочи». — Прим. «СЭ»). Они общались, но о чем, я так и не понял. Оставалось мало времени, и нам засчитали бы техническое поражение. Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Это было сделано, чтобы не было никакого скандала. Это не в моих правилах. Спорт есть спорт. Все должны это понимать. С «Ахматом» у нас дружеские отношения. Они всегда пошли бы навстречу.

— Вы выдвигали на заседании исполкома требование о том, чтобы у лиги было больше прав?

— В РФС мне сказали, что это право у лиги есть. Потому я и просил Рубашко с Алаевым переговорить, чтобы информация шла от него. Так мне сказали в РФС. Но сейчас надо смотреть в будущее, чтобы не страдали спортсмены.

— В «Ахмате» заявили о готовности провести расследование. Вы в нем нуждаетесь?

— После драки кулаками не машут.

«Сочи» проиграл «Ахмату» со счетом 0:1. Фото ФК «Сочи»

Шансов все меньше, но мы будем биться

— После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

— Понятно, что следующий матч в Грозном подкосил. Потом вышли играть с «Факелом», но просто не повезло. Не знаю, было ли там (в эпизоде с отмененным голом Марсело Алвеса. — Прим. «СЭ») положение «вне игры»... Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. А назад уже ничего не вернешь.

— У команды непростой календарь. Какие у вас мысли на этот счет?

— Мы будем выходить и биться. А там уже как Господь рассудит.

— Вы чувствуете, что шансов остаться в РПЛ все меньше?

— Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами. Но для нас все команды одинаковые.

— Значит, уверенность в спасении сохраняете?

— Конечно. У нас всегда спортивный настрой, а каждая игра — финальная. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру.